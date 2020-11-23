В Крыму «ловили» нетрезвых водителей

Оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель» в Крыму состоялось с 20 по 22ноября.

Рейды проводились в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения. В ходе отработки выявлен 121 водитель управлявший транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшийся от медицинского освидетельствования. 7 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 264.1 УК РФ. При проведении мероприятий инспекторы ДПС использовали метод массовой проверки, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудники Госавтоинспекции, рассказали в ведомстве, в заранее определенных местах останавливали автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами:

При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения незамедлительно разрешали продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находился в нетрезвом состоянии, осуществлялись предусмотренные процессуальные действия.

Управление ГИБДД Республики Крым просит участников дорожного движения с пониманием относиться к действиям полицейских и напоминает о необходимости выполнять их законные требования.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Уважаемые водители! Помните — человек, севший за руль в состоянии опьянения, представляет опасность для всех участников дорожного движения. Крымская Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными! Трагедию лучше предупредить. Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте по телефону дежурной части УГИБДД МВД по Республике Крым: (3652) 668-700 или 102. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь! — подчёркивают в УГИБДД МВД по Республике Крым.

