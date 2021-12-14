В Крыму лучшим спортсменам и тренерам вручат парламентские премии

По сто тысяч рублей каждому.

Президиум Госсовета РК на своем заседании принял решение о присуждении парламентских премий спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта.

По словам председателя Комитета по туризму, курортам и спорту Оксаны Сергиенко, с 2016 года Госсоветом учреждены и ежегодно выплачиваются 25 премий в размере 100 тысяч рублей каждая.

Премии присуждаются в 3 категориях: 12 премий спортсменам, которые заняли в текущем календарном году 1-3 места на Олимпийских играх (или стали участниками Олимпийских игр), Всемирных универсиадах, чемпионатах мира, Европы и Российской Федерации, чемпионатах мира среди студентов, кубках Европы и Российской Федерации; 5 премий спортсменам по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, которые заняли 1-6 места на Паралимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах и кубках мира, Европы и Российской Федерации; 8 премий тренерам, принявшим непосредственное участие в подготовке спортсменов, показавших спортивные результаты в текущем году, — уточнила Оксана Сергиенко.

Премии присуждены:

Абдураманову Аметхану Айдеровичу – мастеру спорта России по спорту для лиц с поражением ОДА, победителю чемпионата России по армрестлингу среди лиц с поражением ОДВ в 2021 году;

Вальковой Екатерине Игоревне – мастеру спорта международного класса, члену сборной команды Российской Федерации, члену сборной Республики Крым по дзюдо, призеру международного турнира «Гран-Шлем», чемпионата России по дзюдо в 2021 году;

Вдовиченко Александру Александровичу – мастеру спорта России по спорту с поражением ОДА, члену сборной команды Республики Крым по спорту с поражением ОДА, призеру Кубка России в толкании ядра в 2021 году;

Весеневу Юрию Михайловичу – тренеру по пулевой стрельбе спортивной адаптивной школы при Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Крымцентр Инваспорт»;

Витюку Виталию Викторовичу – мастеру спорта Украины, члену сборной Республики Крым по спорту с поражением ОДА по пауэрлифтингу, призеру чемпионата России, победителю Кубка России по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине пауэрлифтинг в 2021 году;

Воеводской Марине Владимировне – тренеру по пулевой стрельбе спортивной адаптивной школы при Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Крымцентр Инваспорт»;

Греку Игнату Георгиевичу – главному тренеру по спортивной борьбе Министерства спорта Республики Крым;

Дубовику Алексею Ивановичу – заслуженному тренеру по легкой атлетике;

Егоровой Инне Александровне – члену сборной Российской Федерации, победителю чемпионата России по триатлону в 2021 году;

Закирову Ахтему Маратовичу – заслуженному работнику физической культуры, мастеру спорта по боксу, победителю чемпионата России, призеру чемпионата мира по боксу в 2021 году;

Закуеву Азамату Арсеновичу – победителю первенства России, призеру чемпионата России, первенств Европы и мира по спортивной (вольной) борьбе в 2021 году;

Карлову Артёму Юрьевичу – члену национальной сборной команды, команды Республики Крым, победителю первенства Европы, Всероссийского турнира и первенства России в разделе фулл-контакт среди юношей по кикбоксингу в 2021 году;

Костомаровой-Вронской Екатерине Леонидовне – мастеру спорта России по спорту с поражением ОДА, призеру чемпионата России и первенства России по спорту для лиц с поражением ОДА в дисциплине пулевая стрельба;

Кравченко Даниилу Руслановичу – члену сборной Российской Федерации, победителю первенства Европы и России по боксу среди юношей в 2021 году;

Лазарко Ростиславу Олеговичу – члену сборной команды Республики Крым, победителю Всероссийского турнира, призеру первенства России по кикбоксингу в 2021 году;

Мазному Богдану Анатольевичу – мастеру спорта, призеру командного чемпионата России, победителю первенства России по легкой атлетике среди юниоров в 2021 году;

Озерову Семёну Степановичу – мастеру спорта по спорту глухих, члену сборных команд Российской Федерации и Республики Крым по спорту глухих, призеру чемпионата России в дисциплине шашки в 2021 году;

Пискарёву Евгению Александровичу – старшему тренеру по кикбоксингу Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Спортивная школа № 8»;

Проскуновой Марье Сергеевне – мастеру спорта международного класса, победителю первенства России и Европы по боксу в 2021 году;

Рождественскому Владимиру Витальевичу – тренеру по велосипедному спорту Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту «Крым»;

Сейтосманову Вилену Асановичу – заслуженному работнику физической культуры, тренеру по боксу в школе олимпийского резерва «Спортивная школа № 2»;

Серобяну Геворгу Владиковичу – мастеру спорта России международного класса, члену сборной команды России, призеру первенства мира по тяжелой атлетике среди юниоров в 2021 году;

Соменко Руслану Романовичу – кандидату в мастера спорта по дзюдо, члену сборных команд Республики Крым и Российской Федерации, победителю Кубка Европы и первенства Европы по дзюдо в 2021 году;

Чуб-Швец Софии Анатольевне – победителю чемпионата Европы, Кубка мира, первенства России, чемпионата Республики Крым по гиревому спорту в 2021 году;

Щелканову Владимиру Викторовичу – главному тренеру сборной команды Республики Крым по дзюдо.

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