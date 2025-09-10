В Крыму мама погибшего бойца помогает фронту

Сын Дарьи с позывным «Эминем» с первых дней СВО участвовал в боевых действиях. В прошлом году после успешного выполнения боевой задачи на запорожском направлении их группа возвращалась назад, но попала под атаку вражеского дрона «Баба-Яга». Три прилёта почти подряд, первые ранили бойцов, а «Эминем» вместе с товарищем вызвался эвакуировать технику. Третий сброс прервал его жизнь…
Ребят, если вам что-то нужно, я сделаю всё что смогу…, — обращается к ребятам Дарья.
Мама продолжает помогать бойцам, сама плетёт сети в местной организации, а сейчас вместе с Народным фронтом хочет помочь бойцам необходимой техникой и закупить дрон.
источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму
