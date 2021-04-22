В Крыму – масштабные военные учения под руководством Министра обороны РФ Сергея Шойгу

Сегодня в Крыму прошли масштабные межвидовые учения Вооруженных Сил РФ. Сообщается, что только на полигоне Опук было задействовано свыше 10 тысяч военнослужащих и 1 200 единиц техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. За ходом учений наблюдал Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который рано утром прибыл на полуостров.

Шойгу проверил лично.

Руководитель военного ведомства на вертолете облетел районы дислокации войск и боевой техники и проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям.

В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук приняли участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

Накануне войска, привлекаемые к маневрам, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений. На самолеты военно-транспортной авиации погружены личный состав и боевая техника дивизии ВДВ, они убыли в назначенный район. Была произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов были развернуты в назначенных районах.

И грянул бой.

В активной фазе межвидового учения в Крыму принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ. В том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

В ходе учений отрабатываются задачи нанесения ракетно-авиационных ударов и их отражение, применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также борьба с ними средствами войсковой и корабельной ПВО, — сообщили в Минобороны РФ.

Десант.

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты на бронетранспортерах.

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» оказали огневую поддержку морскому десанту при высадке на побережье Крыма на межвидовых учениях ВС РФ.

Огневую подготовку высадки десанта обеспечили фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в ходе активной фазы межвидового учения на общевойсковом полигоне Опук в Крыму. Корректировку огня корабельной артиллерии обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, запущенных с палубы фрегатов, — рассказали в военном ведомстве.

В отряд кораблей огневой поддержки также вошли ракетный крейсер «Москва» и малые ракетные корабли. Патрульные катера «Раптор» и быстроходные лодки обеспечили доставку штурмовых групп морской пехоты. Безопасность прохода десантной группы отработали морские тральщики.

Впервые в составе десантной группы и отряда непосредственной огневой поддержки вместе с моряками-черноморцами действовали экипажи катеров Каспийской флотилии — десантных проекта «Серна» и артиллерийских проекта «Шмель», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Малые ракетные корабли Черноморского флота «Вышний Волочек» и «Грайворон» нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

Действуя в составе отряда огневой поддержки морской десантной группы малые ракетные корабли применили артиллерийские установки А190-01 калибром 100 мм с дальностью стрельбы свыше 20 км, — отметили в штабе учений.

В основе огневого поражения живой силы и бронеобъектов противодесантной обороны вместе с корабельной артиллерией действовали силы поддерживающих соединений и частей оперативно-тактической авиации. Контроль поражения целей и корректировку огня обеспечил расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Семь звеньев вертолетов армейской авиации также задействовали для содействия высадки морского десанта в Крыму.

Для нарушения устойчивости обороны противника и содействия высадке морского десанта в интересах мотострелковых подразделений действовало семь звеньев вертолетов армейской авиации, в том числе транспортно-десантные Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударные Ка-52 «Аллигатор», — уточнили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что, согласно розыгрышу, мотострелки поддержали с воздуха морской десант действиями в составе тактических вертолетных групп.

В составе аэромобильных сил действовали минометчики и расчеты противотанковых ракетных комплексов, подразделения, вооруженные переносными зенитными ракетными комплексами, а также авианаводчики и артиллерийские корректировщики, — перечислили в штабе.

Морские цели.

Оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму.

Две эскадрильи самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота нанесли ракетно-бомбовый удар по целям, имитирующим силы десантного отряда, расположенного на удалении до 100 км, — сообщили в военном ведомстве.

В штабе рассказали, что истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 и Су-34 выполнили полет в район целей на малой и предельно малой высоте, находясь вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника.

Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А истребители Су-30СМ выполнили с дальности 30 км, а бомбардировщики нанесли удар осколочно-фугасными авиационными бомбами с высоты до 600 метров, — подчеркнули в Минобороны.

Воздух!

Дивизионы зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и батареи «Тор-М2» отразили воздушный удар «противника» на межвидовых учениях ВС РФ в Крыму.

Для отражения воздушного удара условного противника подразделения противовоздушной обороны армейского корпуса Черноморского флота задействовали дивизионы зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и батареи «Тор-М2, — сообщили в военном ведомстве.

Как сообщили в Миноброные, во время розыгрыша эпизода были применены ракеты-мишени «Саман». Часть воздушных целей обозначили 120-миллиметровыми осветительными минами.

По данным военного ведомства, в ходе учений реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-У» поразили шквальным огнем корабли и катера «противника» на дальности до 35 км.

Суммарный вес залпа реактивной батареи составил почти 18 тонн, при этом площадь поражения 16 реактивных снарядов одной боевой машины «Торнадо-У» составляет 36 га, — рассказали в штабе учений.

Кроме того, реактивные артиллерийские дивизионы РСЗО «Торнадо-Г» залповым огнем обеспечили высадку мотострелковых подразделений из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Отметим, что высадка десанта состоялась на полигоне Опук, расположенном в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Возможности этого полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны «противника», осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Фото: Минобороны РФ, пресс-служба ЮВО, ТАСС и ФАН.