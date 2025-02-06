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В Крыму - массовые отключения из-за снежного шторма
фото: пресс-служба Крымэнерго

В Крыму — массовые отключения из-за снежного шторма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:15 06.02.2025

Массовые отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

В четверг аварийные отключения произошли в селах Марьевка, Ленинское, Вязниково, Марфовка, Горностаевка, Глазовка, Осовины, Юркино, Мысовое, Азовское, Щелкино. Энергетики работают на местах. Ход проведения восстановительных работ контролирует прокуратура республики.

Прокуратура Крыма контролирует проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения гражданам в нескольких селах Ленинского района, которое было ограничено в связи с аварией по причине неблагоприятных погодных условий, — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Правоохранители оценят соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременность проведения ремонтов на сетях.

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источник: РИА Новости Крым 

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