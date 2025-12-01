Прямо сейчас:
В Крыму массовых гуляний на Новый год не будет
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:00 01.12.2025

Массовых новогодних гуляний в Республике Крым не планируется, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, а безопасность крымчан остается главным приоритетом. Но это не значит, что наши гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику. Администрациями курортных регионов, средствами размещения, музеями, объектами турпоказа разработаны специальные предложения для отдыха в январские дни, благодаря которым Новый год можно встретить тепло, по-домашнему, в кругу друзей и родных, — написал он в своем Telegram-канале.

С 1 декабря в Крыму стартовала сезонная акция «Новый год в Крыму как дома», она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления на полуострове в период новогодних и рождественских каникул. Для удобства на туристическом портале Крыма собрана информация о праздничных мероприятиях и локациях для семейного отдыха: резиденциях Деда Мороза, городских елках и ледовых катках, новогодних программах гостиниц и санаториев, афишах театров.

источник: РИА Новости Крым 

