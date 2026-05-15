В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах

Относительно последствий майских заморозков: повреждения по косточковым культурам зафиксированы, однако они носят статистический характер — гибель цветка составляет от 30 до 40%. Подчеркну, что для формирования полноценного урожая достаточно сохранности 20–27% цветков. Таким образом, объективного ущерба на данный момент не наблюдается, — сообщил Кратюк.

Цветение плодовых культур завершено, поэтому дожди сейчас не оказывают на них негативного влияния. При этом определенные риски были, когда цвели персик, черешня и яблоня. В этот период недостаток солнечных дней снижал активность пчел, опыляющих культуры, утонили в ведомстве.

Комментируя последствия дождливой погоды для посевов зерновых культур, Кратюк отметил, что осадки полностью отвечают потребностям вегетации.

Сложившийся режим увлажнения является благоприятным вплоть до начала июня, поскольку в указанный период происходит процесс налива зерна. Прогнозы валового сбора урожая корректировке не подлежат. Зерновые культуры находятся в фазе молочно-восковой спелости, и снижение урожайности в связи с текущими осадками не предусмотрено, — сказал он.

К уборочной кампании планируется приступить в июне.

Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая необходимо резкое переключение температур на летнее тепло, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. По информации минсельхоза, в ряде районов Крыма фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли.

источник: РИА Новости Крым