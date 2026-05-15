Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
Новости Республики
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 15.05.2026

В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка сообщает пресс-служба ведомства.

Относительно последствий майских заморозков: повреждения по косточковым культурам зафиксированы, однако они носят статистический характер — гибель цветка составляет от 30 до 40%. Подчеркну, что для формирования полноценного урожая достаточно сохранности 20–27% цветков. Таким образом, объективного ущерба на данный момент не наблюдается, — сообщил Кратюк.

Цветение плодовых культур завершено, поэтому дожди сейчас не оказывают на них негативного влияния. При этом определенные риски были, когда цвели персик, черешня и яблоня. В этот период недостаток солнечных дней снижал активность пчел, опыляющих культуры, утонили в ведомстве.

Комментируя последствия дождливой погоды для посевов зерновых культур, Кратюк отметил, что осадки полностью отвечают потребностям вегетации.

Сложившийся режим увлажнения является благоприятным вплоть до начала июня, поскольку в указанный период происходит процесс налива зерна. Прогнозы валового сбора урожая корректировке не подлежат. Зерновые культуры находятся в фазе молочно-восковой спелости, и снижение урожайности в связи с текущими осадками не предусмотрено, — сказал он.

К уборочной кампании планируется приступить в июне.

Узнайте больше:  На пункте пропуска "Джанкой" временно изменилась схема движения для грузовиков

Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая необходимо резкое переключение температур на летнее тепло, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. По информации минсельхоза, в ряде районов Крыма фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 13

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.