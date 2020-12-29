В Крыму МЧС проверяет реализацию «сезонного товара» — новогодней пиротехники

С целью обеспечения пожарной безопасности в период празднования Нового года и Рождества сотрудники ГУ МЧС России по РК проводят профилактические рейды объектов торговли, реализующих пиротехнические изделия в Крыму. Такие рейды накануне прошли в Судаке и Феодосии.

В ходе проверки сотрудники МЧС России обращали внимание на наличие систем пожарной сигнализации и первичных средств тушения. Рабочий персонал и продавцы магазинов были дополнительно проинструктированы относительно основных требований пожарной безопасности при хранении и продаже хлопушек и петард.

Не оставили специалисты Управления надзорной деятельности без внимания и условия хранения пиротехники и сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность продукции для здоровья и жизни потребителя, а также напомнили продавцам торговых точек о запрете продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним лицам, вручив им памятки о соблюдении норм пожарной безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Спасатели уверены: профилактические мероприятия позволяют убедиться в безопасности пиротехнических изделий и соблюдении правил хранения продукции, проверить наличие необходимой документации, а также исключить продажу незаконных и некачественных изделий, способных причинить вред гражданам. Проведение контрольных рейдов продолжается во всех городах и районах Республики Крым.

Фото: ГУ МЧС России по РК.