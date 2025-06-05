В Крыму мелеют водохранилища

По словам Николенко, тенденции маловодного периода очевидно сохранились в минувшем мае, так что к первому месяцу лета запасов воды стало меньше еще на 11 млн кубов.

Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока составил 166 миллионов кубометров. Это порядка 50% от объема. То есть, наполняемость наших водохранилищ, к сожалению, уменьшается, – сказал Николенко.

Для сравнения он привел показатели прошлых лет. В прошлом году в это время года общий объем водохранилищ составлял 196 млн кубов, это 75%, и в мае он уменьшился на 14 млн, что, по словам Николенко, скорее всего, было связано со сбросами воды при подготовке к июню с его большими притоками.

В 2023 году в переходный период от многоводного к маловодному, объем запасов воды составил 221 млн кубометров, а за май водохранилища наполнились на 21 млн, так что объем составил почти 87%. В 2022 году, с началом многоводного периода, он достигал 228 млн кубов, а по итогам мая объем наполнения превысил 90%.

В 2021-й, маловодный год, объем водохранилищ естественного стока был 85 млн, за май он уменьшился на 6 млн и достиг 33% к июню, что стало одним из самых низких показателей на 40 лет наблюдений, отметил Николенко.

Максимальное наполнение за 40 лет составляло 242 млн (96%), а минимальное, в 1994 году, 62 млн кубов, за май объем уменьшался на 4% и достиг 24%, то есть четверти. И среднемноголетний, на который всегда ориентируемся, к июню составлял 189 млн, это 75%, но все равно в мае показатель уменьшился на 3 миллиона. То есть мы видим, что майские многолетние тенденции сохраняются, но в то же время сохраняются и те характеристики, которые свойственны маловодному периоду», – подытожил Николенко.

По данным Копачевского, притоки за май в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища, которые питают столицу Крыма, ярко демонстрируют эту тенденцию.

Так, приток за май в Аянское водохранилище составил 467 тысяч кубометров при среднемноголетнем значении 988 тысяч. Симферопольское водохранилище за май пополнилось на 1 млн 168 тысяч кубов, тогда как среднемноголетний показатель в этот период почти втрое больше – 3 млн 248 млн. А Партизанскому водохранилищу последний весенний месяц дал 606 тысяч кубов, что в шесть раз меньше среднемноголетнего значения – 3 млн 646 тысяч кубов, подчеркнул Копачевский.

Но если сложить значение притоков в Аянское, Симферопольское и Партизанское за период с января по май, то это значение находится на уровне чуть превышающем засушливый 2020 год, а у нас засуха только начинается, – отметил он.

Эксперт делает вывод, что, если мы наблюдаем такую тенденцию малого притока за период с января по май уже в 2025 году, то вполне можно предположить, что притоки будут еще меньше в 2026 и 2027 годы, которые «будут весьма и весьма засушливыми».

На днях председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова сообщила, что уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%.

источник: РИА Новости Крым