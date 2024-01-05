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В у меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов
иллюстрация: pikist.com

В Крыму меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:43 05.01.2024

В Крыму меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и эйчаров. . 27% крымчан назвали себя суеверными. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй крымчанин не считает себя суеверным. 27% признались, что верят в приметы. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе. Среди представителей распространенных профессиональных групп вот уже который год больше всего суеверных — среди медицинских сестер (47%). На втором месте — HR-менеджеры (в приметы верят 39% из них). На третьем месте сегодня — водители (36%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (19%) и программистов (21%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 22%, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

 

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