В Крыму меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и эйчаров. . 27% крымчан назвали себя суеверными. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй крымчанин не считает себя суеверным. 27% признались, что верят в приметы. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе. Среди представителей распространенных профессиональных групп вот уже который год больше всего суеверных — среди медицинских сестер (47%). На втором месте — HR-менеджеры (в приметы верят 39% из них). На третьем месте сегодня — водители (36%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (19%) и программистов (21%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 22%, — отмечают в пресс-службе сервиса.