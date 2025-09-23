В Крыму меняют вывески по новому закону о языке

В Крыму еще до вступления в силу закона о защите русского языка в публичном пространстве меняют вывески, переходя с латиницы на кириллицу. Большинство предпринимателей относится к этому с пониманием, хотя есть категории людей, которые ищут лазейки в законе, чтобы этого не делать, но и «до них руки дойдут» – законодательство усовершенствуют. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил первый заместитель председателя Государственного Совета РК Сергей Цеков.
В Крыму начали менять вывески по закону о защите русского языка
Действуем целенаправленно
По словам Цекова, хотя новый федеральный закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу только с 1 марта 2026-го года, уже сейчас в Крыму идет очень активная подготовка к выполнению требований этого документа.
Мы действуем очень целенаправленно с учетом того, что такую работу проводили задолго до принятия этого закона… и местные администрации осуществляли очень серьезный анализ, сколько вывесок есть, составили перечень, начали работать с предпринимателями и другими, – отметил спикер.
По его мнению, так происходит потому, что те решения, которые принимаются Государственной Думой и реализуются в различных указах президента Российской Федерации, в значительной степени инициированы крымчанами после того, как полуостров воссоединился с Россией.
Этим, по словам Цекова, во многом объясняется и тот факт, что большинство представителей бизнеса в Крыму с пониманием относятся к новым требованиям законодательства, некоторые даже стали готовиться заранее, откликаясь на призывы местных властей.
Так, например, в поселке Красногвардейское, где было около сотни иностранных вывесок, к сегодняшнему дню заменили уже 90%, рассказал гость эфира.
«Лазейки» временны
В целом же все не так катастрофично с точки зрения вывесок на иностранном языке в регионах Крыма, заметил Цеков.
По его словам, первая категория «упирающихся» предпринимателей – «люди просто вредные по характеру», которые считают себя «более продвинутыми».
Чтобы ничего не менять, они оперируют тем, что зарегистрировали торговый знак с таким названием, как на вывеске, или же спешат его зарегистрировать, пользуясь законодательной «лазейкой», сказал Цеков.
Они знают об исключении в законе: сменить все, кроме торговых марок, брендов зарегистрированных. И некоторые ринулись. Но это временное явление – исключение из закона торговых марок, – добавил Цеков.
Есть, по словам Цекова, и еще одна категория несогласных – это «люди, которые имеют антироссийские взгляды, они таким образом демонстрируют свою антироссийскость».
Это, я скажу, для них чревато. До тех, кто использует иностранные вывески, руки все равно дойдут… Придет время, когда спросят:
А вы вообще где торгуете? В России торгуете? А у нас русский язык государственный и алфавит кириллица, – сказал первый зампред ГС РФ.
Шаг за шагом – к порядку
Цеков подчеркнул, что для Крыма это особенно важно, потому что именно здесь родина кириллицы, которая создавалась святыми Кириллом и Мефодием. Кроме того, кириллица – это алфавит для всех языков, которые являются в Республике Крым государственными. То есть русского, крымско-татарского и украинского.
Чтобы как-то упростить переходный период, крымским предпринимателям предлагают сегодня и альтернативные варианты: например, размещать названия торговых марок на иностранном языке внутри своих заведений, а снаружи – менять в соответствии с законом, рассказал гость эфира.
То же относится к владельцам торговых точек материковых российских сетей в Крыму, в том числе маркетплейсов, добавил он. По мнению Цекова, их надо убеждать отказаться от латиницы и перейти на кириллицу, поскольку из-за этого люди не перестанут покупать у них и приходить за товарами в пункты выдачи на полуострове.
Если же в Крыму открыто предприятие компании, зарегистрированной за рубежом, то иностранное название в этом случае допустимо, сказал Цеков. Но такое допущение не относится к тем отечественным магазинам, которые торгуют товарами конкретных известных иностранных марок наряду с позициями других брендов, подчеркнул Цеков.
Что касается жилых комплексов и микрорайонов, то с иностранными названиями их немного, и с ними тоже будут работать, так что шаг за шагом в Крыму порядок будет наведен, заключил представитель Госсовета республики.
СПРАВКА: 17 июня 2025 года Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении приняла Закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документом предусматриваются требования к размещению вывесок и надписей – только на русском. Исключением стали слова вроде sale или shop. Также обусловлен запрет на названия жилых комплексов и микрорайонов, которые звучат на иностранный манер.
В Госсовете Республики Крыма принятый ГД РФ закон назвали«победой всех крымчан».
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык.
источник: РИА Новости Крым
