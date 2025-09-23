В Крыму меняют вывески по новому закону о языке

По словам Цекова, хотя новый федеральный закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу только с 1 марта 2026-го года, уже сейчас в Крыму идет очень активная подготовка к выполнению требований этого документа.

Мы действуем очень целенаправленно с учетом того, что такую работу проводили задолго до принятия этого закона… и местные администрации осуществляли очень серьезный анализ, сколько вывесок есть, составили перечень, начали работать с предпринимателями и другими, – отметил спикер.

По его мнению, так происходит потому, что те решения, которые принимаются Государственной Думой и реализуются в различных указах президента Российской Федерации, в значительной степени инициированы крымчанами после того, как полуостров воссоединился с Россией.

Этим, по словам Цекова, во многом объясняется и тот факт, что большинство представителей бизнеса в Крыму с пониманием относятся к новым требованиям законодательства, некоторые даже стали готовиться заранее, откликаясь на призывы местных властей.

Так, например, в поселке Красногвардейское, где было около сотни иностранных вывесок, к сегодняшнему дню заменили уже 90%, рассказал гость эфира.