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В Крыму мероприятия Всероссийской акции «Ночь кино» пройдут на 83 площадках

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 13:53 19.08.2024

Мероприятия Всероссийской акции «Ночь кино» пройдут на 83 площадках крымских учреждений культуры. Акцию традиционно организовывает и проводит Крымский киномедиацентр при поддержке Министерства культуры Республики Крым. 

В этом году акция пройдет в девятый раз. В крымских библиотеках, домах культуры, сельских клубах, кинотеатрах 24 августа будут показаны три яркие кинопремьеры — фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко), сказка «По щучьему велению» (режиссер Александр Войтинский) и военно-историческая драма «Воздух» Алексея Германа-младшего. Кроме того, каждая площадка дополнит кинопоказы лекциями, мастер-классами, киновикторинами и другими мероприятиями, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК. 

Акция «Ночь кино» — это отличная возможность провести вечер в компании друзей и семьи, наслаждаясь качественным отечественным кино и атмосферой праздника.

Подробнее о мероприятиях на сайте акции Ночь кино.

СПРАВКА.   Всероссийская акция «Ночь кино» – ежегодная акция, которая приурочена ко Дню российского кино и является ярким событием, позволяющим многочисленным зрителям в разных городах России увидеть самые популярные отечественные фильмы последних лет.

Основными организаторами акции являются Министерство культуры Российской Федерации совместно с Фондом кино, порталом культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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