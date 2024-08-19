В Крыму мероприятия Всероссийской акции «Ночь кино» пройдут на 83 площадках

В этом году акция пройдет в девятый раз. В крымских библиотеках, домах культуры, сельских клубах, кинотеатрах 24 августа будут показаны три яркие кинопремьеры — фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко), сказка «По щучьему велению» (режиссер Александр Войтинский) и военно-историческая драма «Воздух» Алексея Германа-младшего. Кроме того, каждая площадка дополнит кинопоказы лекциями, мастер-классами, киновикторинами и другими мероприятиями, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.