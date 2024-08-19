В Крыму мероприятия Всероссийской акции «Ночь кино» пройдут на 83 площадках

Мероприятия Всероссийской акции «Ночь кино» пройдут на 83 площадках крымских учреждений культуры. Акцию традиционно организовывает и проводит Крымский киномедиацентр при поддержке Министерства культуры Республики Крым.
В этом году акция пройдет в девятый раз. В крымских библиотеках, домах культуры, сельских клубах, кинотеатрах 24 августа будут показаны три яркие кинопремьеры — фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко), сказка «По щучьему велению» (режиссер Александр Войтинский) и военно-историческая драма «Воздух» Алексея Германа-младшего. Кроме того, каждая площадка дополнит кинопоказы лекциями, мастер-классами, киновикторинами и другими мероприятиями, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.
Акция «Ночь кино» — это отличная возможность провести вечер в компании друзей и семьи, наслаждаясь качественным отечественным кино и атмосферой праздника.
Подробнее о мероприятиях на сайте акции Ночь кино.
СПРАВКА. Всероссийская акция «Ночь кино» – ежегодная акция, которая приурочена ко Дню российского кино и является ярким событием, позволяющим многочисленным зрителям в разных городах России увидеть самые популярные отечественные фильмы последних лет.
Основными организаторами акции являются Министерство культуры Российской Федерации совместно с Фондом кино, порталом культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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