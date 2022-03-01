В Крыму меры социальной поддержки за март 2022 года перечислены в полном объеме

В Крыму за счет средств федерального и республиканского бюджетов за март 2022 года направлено 1 119,7 млн. рублей, в том числе:

- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – в сумме 177,4 млн. рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет – в сумме 101,0 млн. рублей;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно – в сумме 440 млн. рублей;

- государственная социальная помощь семьям, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума — в сумме 96,7 млн. рублей;

- ежемесячная денежная выплата - в сумме 76,4 млн. рублей;

- пособие на ребенка, в том числе пособие на ребенка одинокой матери, пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов – в сумме 102 млн. рублей;

- ежемесячная помощь лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства – в сумме 17,1 млн. рублей;

- расходы на компенсацию отдельным категориям граждан на приобретение твердого топлива и сжиженного газа – в сумме 4,7 млн. рублей;

- расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 0,4 млн рублей;

- ежемесячная помощь на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) – в сумме 75,6 млн. рублей.

Гражданам, получающим пособия через почтовые отделения, выплата будет осуществляться согласно графику работы ГУП РК «Почта Крыма».

Органы труда и социальной защиты населения Республики Крым работают в штатном режиме, заявления на получение мер социальной поддержки можно подать как лично, так и путем обращения в МФЦ, либо через Единый портал государственных услуг.

По информации пресс-службы министерства труда и социальной политики РК.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!