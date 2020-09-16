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В Крыму междугородние автобусы этим летом перевезли почти 3 миллиона пассажиров
Фото: минтранс РК

В Крыму междугородние автобусы этим летом перевезли почти 3 миллиона пассажиров  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 17:45 16.09.2020

За три летних месяца ГУП РК «Крымавтотранс» через автостанционную сеть было реализовано более 2,7 млн. билетов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Более 49 тыс. билетов были куплены онлайн. Отметим, что больше всего проездных документов было продано в августе — более 1,1 млн. единиц.

Кроме того, за 3 летних месяца и первые две недели сентября на предприятие поступило 248 обращений от пассажиров. Чаще всего туристы жаловались на состояние транспортных средств автомобильных перевозчиков и грубое отношение к пассажирам со стороны водителей. Также поступали предложения по организации внутренней логистики в Крыму.

В Крыму междугородние автобусы этим летом перевезли почти 3 миллиона пассажиров  

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