Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму — Международная акция «Сад памяти»
Новости Республики
В Крыму - Международная акция "Сад памяти"
фото: пресс-служба Правительства РК

В Крыму — Международная акция «Сад памяти»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:25 11.04.2025

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров принял участие в Международной акции «Сад памяти» в городском сквере им. Тараса Шевченко в Керчи. В ходе мероприятия было высажено 80 краснолистных тополей и саженец-клон знаменитого Тополя Победы в честь празднования 80-й годовщины Великой Победы и освобождения города от фашистских захватчиков.

Тополь Победы — это — клон дерева – долгожителя, пережившего Сталинградскую битву. Пережив страшные военные годы, дерево стало символом жизни, легендарным живым памятником. Благодарю всех, кто принял участие в акции, — отметил вице-премьер.

В акции также приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, городской администрации, депутаты, «Волонтеры Победы» и местные жители.

Узнайте больше:  Выдача IT-ипотеки в РФ фактически приостановилась

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по инициативе АНО «Сад Памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. Главная ее цель – ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

источник: пресс-служба Правительства РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x