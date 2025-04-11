В Крыму — Международная акция «Сад памяти»

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров принял участие в Международной акции «Сад памяти» в городском сквере им. Тараса Шевченко в Керчи. В ходе мероприятия было высажено 80 краснолистных тополей и саженец-клон знаменитого Тополя Победы в честь празднования 80-й годовщины Великой Победы и освобождения города от фашистских захватчиков.
Тополь Победы — это — клон дерева – долгожителя, пережившего Сталинградскую битву. Пережив страшные военные годы, дерево стало символом жизни, легендарным живым памятником. Благодарю всех, кто принял участие в акции, — отметил вице-премьер.
В акции также приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, городской администрации, депутаты, «Волонтеры Победы» и местные жители.
Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по инициативе АНО «Сад Памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. Главная ее цель – ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
источник: пресс-служба Правительства РК
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