В Крыму минувшие сутки едва не стали последними для двух человек

За прошедшие сутки сотрудники Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России в Крыму 4 раза привлекались для тушения пожаров, 2 из которых произошли в жилом секторе.

Один из пожаров в жилом доме произошёл в селе Марьино Джанкойского района. Прибывшие на место происшествия сотрудники 6 пожарно-спасательного отряда незамедлительно приступили к тушению огня и одновременно в составе звена газодымозащитной службы провели разведку помещений, где в одной их комнат, находился мужчина. Пострадавшего 1958 года рождения доставили в безопасное место и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

На второе сообщение о возгорании жилого дома в пгт. Краснокаменка городского округа Ялта выехали сотрудники 2 пожарно-спасательного отряда.

Несмотря на поражающие факторы пожара и сильное задымление, звеном ГДЗС были проведены работы по поиску пострадавшего и его эвакуации из опасной зоны на свежий воздух. Благодаря слаженным действиям крымских спасателей открытый огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут, — говорят в чрезвычайном ведомстве.

Главное управления МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности и если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму