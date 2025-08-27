В Крыму модернизировали 41 кинозал

Мероприятия по созданию условий для показа отечественных фильмов с 2019 года были включены в нацпроект «Культура». В целом на территории Республики Крым по нацпроекту были созданы 14 кинозалов: восемь в городе Симферополе, один в Черноморском районе, один в Советском районе, два в Нижнегорском районе, два в Красноперекопске. В рамках нацпроекта «Семья» планируется создавать центры воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах страны и обновлять существующие кинозалы. Претенденты на получение финансирования в адрес Фонда кино подают документы и участвуют в конкурсном отборе, который проводится два раза в год, – рассказала министр, а также отметила, что киносеансы с показом отечественных фильмов на обновленных площадках можно бесплатно посетить, купив билеты по Пушкинской карте.

По словам Татьяны Манежиной, в последние годы в Республике Крым активно проводятся и развиваются знаковые кинофестивали, проекты и конкурсы в сфере кинематографии, которые стали неотъемлемой частью культурного ландшафта региона и его уникальной культурной идентичности. Эти мероприятия не только привлекают внимание широкой аудитории, но и способствуют укреплению позиций Республики Крым на международной арене в области кинематографического искусства. Так, с 31 августа по 3 сентября в Евпатории пройдет VII Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». С 15 по 20 сентября в городе Керчи состоится XVII Всероссийский открытый фестиваль патриотического кино «Человек, познающий мир», посвященный 80-летию Великой Победы, а на октябрь запланировано проведение Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост».

Для дальнейшего осуществления содействия организациям кинематографии, осуществляющим производство фильмов на территории Республики Крым, обеспечения поддержки кинопроектов на всех стадиях производства фильма, создания благоприятных условий для бесперебойного осуществления съемочного процесса распоряжением Совета министров Республики Крым создана Автономная некоммерческая организация содействия развитию кинопроизводства «Крымская кинокомиссия», которая начнет свою работу в ближайшее время.

Министерством культуры РК ведется работа по возобновлению в 2025 году системы рибейтов (возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов), на которые в бюджете республики предусмотрено финансирование в размере 5 млн рублей. Данный проект позволит привлечь российские киностудии для проведения съемок именно в Крыму.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым