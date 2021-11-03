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В Крыму могут продлить нерабочую «коронавирусную» неделю
Скриншот: ТК "Миллет"

В Крыму могут продлить нерабочую «коронавирусную» неделю

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 03.11.2021

Пока введенные «коронавирусные» ограничения и нерабочая неделя в Крыму не дали результата. Республика чуть ли не ежедневно обновляет антирекорды по числу выявленных заражений. Минувший день дал 741 случай заболевания. Дать оптимистический прогноз на завтра не рискнет никто. Соответственно, власти задумались над продлением нерабочих дней. Как заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк, такая мера не исключается, если ситуация с распространением коронавируса в Крыму не улучшится.

На сегодняшний момент у нас коэффициент заражения составляет 1,06. Если он будет равен единице или меньше, если у нас действительно уменьшится количество заражённых, то нерабочие дни мы продлевать не будем и объявим рабочую неделю, – сказал в эфире телеканала «Миллет» Гоцанюк.

Решение о том, будут ли продлеваться нерабочие дни в регионе, будет принято ближе к 7 ноября.

Есть возможность продлить нерабочие дни, но не хотелось бы. Потому что, во-первых, сокращаются доходы каждой семьи, если человек не работает. Есть напряжение экономическое и социальное в каждой семье, в коллективе на предприятии и в целом в республике. Говорить о продлении нерабочих дней мы будем чуть ближе к 7 ноября, когда мы будем видеть динамику, – отметил крымский премьер.

Интересно, что власти Москвы (традиционный пример для Крыма) и Подмосковья в среду объявили, что не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября.  Вместе с тем пять регионов (Новгородская, Томская, Брянская, Курская и Челябинская области) уже объявили о продлении нерабочих дней еще на неделю — такое право им предоставил Президент РФ.

В Крыму могут продлить нерабочую «коронавирусную» неделю

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