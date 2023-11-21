В Крыму молодой человек осужден за убийство знакомого

В Крыму прокуратура Советского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что 7 июля 2023 года подсудимый в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему один удар ножом в живот. От полученной травмы мужчина скончался, — рассказали в прокуратуре РК.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.