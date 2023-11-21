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В у молодой человек осужден за  убийство знакомого
Скриншот: прокуратура РК

В Крыму молодой человек осужден за  убийство знакомого

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 22:00 21.11.2023

В Крыму прокуратура Советского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что 7 июля 2023 года подсудимый в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему один удар ножом в живот. От полученной травмы мужчина скончался, — рассказали в прокуратуре РК.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека  к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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