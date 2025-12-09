В Крыму — мониторинг поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов

В рамках работы межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей в Крыму встретились с ветеранами и семьями погибших бойцов в одном из районов нашего полуострова. Народный фронт, государственный фонд «Защитники Отечества» и представители здравоохранения в области психологии приняли участия в выездах.

Проанализировали потребности бойцов и их семей в реабилитации, лекарственном обеспечении, психологической помощи и адаптации домов, а также выяснили насколько данные меры востребованы и как они реализуются на деле.

Большинство смогли реализовать свои права в получении мер поддержки. Из того, что вызывает уважение — абсолютно каждая история от крымчан. Из того, что требует внимания — потребности и регулярная поддержка всех ветеранов и семей. Где-то это просьба помочь разобраться со льготой, где-то информация о возможностях реабилитации в санатории «Возрождение» у нас в Крыму или помощь в передаче инвалидной коляски, а где-то большие системные вопросы федерального уровня, такие как поддержка бывших бойцов ЧВК. Отдельное внимание – меры психологической поддержки, во время встреч наш психолог смотрела как можно в отдельных случаях дополнительно помочь людям. На ближайшем заседании комиссии будем обсуждать, как можно помочь в каждом случае!, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Вопрос необходимости дополнительной психологической поддержки участников СВО по стране поднимался вчера на совещании с Президентом. Руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что есть важная цель – к 2030 году повысить уровень удовлетворённости участников специальной военной операции условиями реабилитации, переобучения и трудоустройства. Согласно опросу Народного фронта, 83% ветеранов по всей России сообщают, что не обращались за психологической помощью.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 11