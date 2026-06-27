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В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения
фото: © Крымэнерго

В Крыму монтируют оборудование для стабильного энергоснабжения

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 13:55 27.06.2026

В Крыму сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы. Об этом сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

По данным Воронкина, в восстановлении энергетической системы региона задействованы свыше 500 специалистов.

Накануне в Минэнерго России сообщили, что графики временного отключения электроэнергии в Крыму будут сокращены в ближайшее время. По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня.

Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго «в штабном режиме» следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.

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Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.

источник: РИА Новости Крым

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