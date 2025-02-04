В Крыму — мороз: что происходит на дорогах полуострова

Вечером в понедельник в Крыму пошел снег. По словам главного инженера «Крымавтодора» Виктор Олейниченко, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода.

Ночные температуры на полуострове варьировались от нуля до -5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.