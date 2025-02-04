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В Крыму - мороз: что происходит на дорогах полуострова
фото: © Крымавтодор

В Крыму — мороз: что происходит на дорогах полуострова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:57 04.02.2025

На дорогах Крыма на дежурстве, отмечает РИА Новости Крым, находится 86 единиц техники, за ночь обработано более 3000 километров. Об этом сообщили в «Крымавтодоре».

Вечером в понедельник в Крыму пошел снег. По словам главного инженера «Крымавтодора» Виктор Олейниченко, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода.

Ночные температуры на полуострове варьировались от нуля до -5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.

Состояние дорог Крыма на утро вторника

  • Ангарский перевал -3°C, небольшой снег, покрытие обработанное, влажное.
  • Шапка партизан -2°C, снег, покрытие обработанное, влажное.
  • а/д Симферополь – Красноперекопск -1°C, местами туман, покрытие обработанное, влажное.
  • Симферополь -1°C, покрытие влажное, обработанное.
  • ГРЭС, Доброе -2…-3°C, без осадков, покрытие обработанное.
  • Грушевка – Судак -2°C, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
  • Ялта +1°C, без осадков, покрытие сухое.
  • Джанкой -2°C, без осадков, покрытие обработанное, влажное.
  • Бахчисарай -1°C, без осадков, покрытие обработанное, местами влажное
  • Белогорск -1°C, без осадков, покрытие очищено и обработанное, влажное.
  • Красноперекопск -1°C, без осадков, покрытие обработанное.
  • Черноморское 0°C, без осадков, покрытие очищено, местами мокрое, обработанное.
  • Саки -1°C, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
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В Крыму действует штормовое предупреждение.

источник: РИА Новости Крым

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