В Крыму — мороз: что происходит на дорогах полуострова

Вечером в понедельник в Крыму пошел снег. По словам главного инженера «Крымавтодора» Виктор Олейниченко, необходимая техника была подготовлена еще до начала осенне-зимнего периода.
Ночные температуры на полуострове варьировались от нуля до -5 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.
Состояние дорог Крыма на утро вторника
- Ангарский перевал -3°C, небольшой снег, покрытие обработанное, влажное.
- Шапка партизан -2°C, снег, покрытие обработанное, влажное.
- а/д Симферополь – Красноперекопск -1°C, местами туман, покрытие обработанное, влажное.
- Симферополь -1°C, покрытие влажное, обработанное.
- ГРЭС, Доброе -2…-3°C, без осадков, покрытие обработанное.
- Грушевка – Судак -2°C, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
- Ялта +1°C, без осадков, покрытие сухое.
- Джанкой -2°C, без осадков, покрытие обработанное, влажное.
- Бахчисарай -1°C, без осадков, покрытие обработанное, местами влажное
- Белогорск -1°C, без осадков, покрытие очищено и обработанное, влажное.
- Красноперекопск -1°C, без осадков, покрытие обработанное.
- Черноморское 0°C, без осадков, покрытие очищено, местами мокрое, обработанное.
- Саки -1°C, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
В Крыму действует штормовое предупреждение.
источник: РИА Новости Крым
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