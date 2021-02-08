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В Крыму может появиться новый парк – Парк Кошек
Фото: JancickaL, pixabay.com

В Крыму может появиться новый парк – Парк Кошек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:02 08.02.2021

Основатель сети парков миниатюр в Крыму, владелец бахчисарайского зоопарка, учредитель ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко рассказал о своем новом проекте – Парке Кошек.

Пока наступили холода, самое время взяться за новый проект — Парк кошек! Парк в котором Кошки будут гулять свободно по территории и можно будет принести кошку, которая попала в трудную жизненную ситуацию, а также, по желанию, и забрать себе домой! А по периметру парка будут и породистые коты порядка 50 видов, — рассказал об идее проекта Виктор Жиленко.

По его словам, сейчас обсуждаются идеи логотипа, эмблемы такого Котопарка. Некоторые эскизы Жиленко опубликовал на своих страницах в соцсетях.

В Крыму может появиться новый парк – Парк Кошек

В Крыму может появиться новый парк – Парк Кошек

В Крыму может появиться новый парк – Парк Кошек

Несмотря на надпись на одном из эскизов «феодосийский», Парк Кошек будет обустроен в Алуште.

Мы проектируем, чтобы поместились и жили комфортно 500 кошек. Для начала это будет 50 соток. Когда будет готово пространство, кинем по всему Крыму клич о том, что можно приносить к нам животных, попавших в трудную жизненную ситуацию, — цитирует Жиленко «Интерфакс».

Котопарк находится в стадии проектирования, открытие планируется к началу лета.

В Крыму может появиться новый парк – Парк Кошек

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