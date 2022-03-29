В Крыму может появиться новый город

В Крыму предложили создать новый город на 50 тысяч жителей. С такой инициативой во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя выступил глава республики Сергей Аксенов, пишет РИА Новости .

По его словам, документ с вариантами расположения будущего населенного пункта собираются внести на рассмотрение в правительство России до 1 апреля. На выбор предложены две локации на западном побережье полуострова — в районе города Саки и в Симферопольском районе, недалеко от поселка Николаевка.

Ранее с инициативой построить новые города выступили представители партии «Коммунисты России». Авторы идеи предложили возвести в России три-четыре населенных пункта для размещения беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. По мнению главы фракции Максима Сурайкина, таким образом получится поддержать строительную отрасль в стране, а также обеспечить нуждающихся жильем и рабочими местами.

Политики также отметили, что инициатива со строительством новых городов позволит снизить нагрузку с бюджетов регионов, которые принимают беженцев. Помимо мигрантов Сурайкин предложил разместить в новых городах россиян, стоящих в очереди на получение квартир.

Источник: Лента.ру

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