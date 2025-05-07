В Крыму можно пройти обучение по специальностям в индустрии гостеприимства

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» приглашает жителей Крыма, пройти бесплатное обучение в июне 2025 года по следующим направлениям:

1.Экскурсовод. Инновационные технологии организации экскурсионной работы в туристском пространстве (Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, 72 часа).

2. Экскурсовод. Ассистент экскурсовода (гид) (Профессиональное обучение, профессиональная подготовка, 144 часа).

3. Работник организаций в сфере туризма. Организация предоставления коммунально-бытовых услуг в гостиницах и санаториях (Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, 144 часа ).

4. Работник организаций в сфере туризма. Администратор службы приема и размещения (Профессиональное обучение, профессиональная подготовка, 144 часа ).

5. Горничная. Основы гостиничного обслуживания для горничных, кастелянш, сотрудников службы номерного фонда (Дополнительная профессиональная программа, повышение квалификации, 72 часа ).

6. Горничная (Профессиональное обучение, профессиональная подготовка, 144 часа ).

К гражданам, имеющим право принять участие в мероприятиях по обучению, относятся следующие категории:

а) граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

б) граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

в) инвалиды;

г) женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

д) граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы;

е) безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

ж) ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., уволенные с военной службы (службы, работы);

з) лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 г.;

и) члены семей лиц, указанных в подпунктах «и» и «к» настоящего пункта, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий), члены семей лиц, указанных в подпунктах «и» и «к» настоящего пункта, умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного ими при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий);

к) молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:

граждан, которые со дня окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

граждан, не имеющих среднего профессионального образования, высшего образования и не обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по основным программам профессионального обучения);

граждан, которые со дня выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением трудовых договоров);

граждан, завершающих обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году (за исключением получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о целевом обучении), обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии (специальности).

Федеральный проект «Активные меры содействия занятости», входящий в состав национального проекта «Кадры», направлен на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Дополнительная информация по обучению по тел.: Насырова Ирина Ивановна, +7(918) 9715444 (Романовский колледж индустрии гостеприимства). В случае заинтересованности, средства размещения и турфирмы могут направить информацию об участниках в срок до 23 мая 2025 года в Романовский колледж индустрии гостеприимства на адрес электронной почты rkig1954@yandex.ru

В теме письма просим указать наименование «Обучение. Нацпроект «Кадры». https://rkig.ru/demograf.html

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК