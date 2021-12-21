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В Крыму мужчина пытался «купить» водительское удостоверение. В итоге попал под суд
Фото: vnru.ru

В Крыму мужчина пытался «купить» водительское удостоверение. В итоге попал под суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:19 21.12.2021

В Крыму житель Первомайского района осужден за покушение на дачу взятки сотрудникам полиции.

Прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий).

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый передал через посредника взятку в размере 18 тыс. рублей, которая якобы предназначалась должностным лицам ГИБДД по Республике Крым за выдачу водительского удостоверения категории «В», — рассказали в прокуратуре. — Посредник денежные средства должностным лицам не передал, присвоив их себе. Ранее он признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбывание наказания в   колонии- поселении.  

Первомайским районным судом подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

В Крыму мужчина пытался «купить» водительское удостоверение. В итоге попал под суд

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