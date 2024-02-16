В Крыму мужчина сжёг свою сестру. И это не несчастный случай…

Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в убийстве, которое он совершил с особой жестокостью и общеопасным способом. Мужчина взят под стражу на два месяца до 15 апреля 2024 года.

38-летний житель поселка Ленино 15 февраля текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своей сестрой на почве личных неприязненных отношений. Результатом конфликта стало желание мужчины причинить своей родственнице смерть с собой жестокостью и общеопасным способом, путем поджога её тела. Он достоверно знал, что рядом находятся его близкие родственники и что в результате пожара огонь мог повлечь и их смерть. Обвиняемый облил её тело бензином и поджог, что повлекло смерть сестры и повреждение имущества, находящегося в доме, — озвучили детали жуткой истории в пресс-службе суда.

ДОПОЛНЕНО.

МВД по РК об этом жестоком преступлении:

Утром, 15 февраля, в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступил звонок от 38-летнего местного жителя, который сообщил, что по месту его проживания возник пожар и попросил вызвать МЧС. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сигнал о помощи и, передав сообщение в службу спасения, выехали на место происшествия. После того, как пожар потушили, полицейские в одной из комнат дома обнаружили труп женщины. Установлено, что погибшая являлась сестрой заявителя. В доме они проживали совместно с пожилыми родителями, проживающими в соседней комнате, и несовершеннолетней дочерью, которая на момент происшествия находилась в школе. Между родственниками неоднократно возникали конфликты на бытовой почве, в том числе из-за пристрастия мужчины к алкоголю. Как выяснилось, утром мужчина зашел в комнату к своей сестре и в ходе возникшего конфликта облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, а после поджег, в результате чего возник пожар, а 42-летняя женщина погибла. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Ленинского района по п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общественно опасным способом).