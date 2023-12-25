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В у мужчина… укусил представителя власти. Бывает и так…
фото: pikist.com

В Крыму мужчина… укусил представителя власти. Бывает и так…

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 20:55 25.12.2023

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении 32-летнего уроженца п. Ленино за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В ходе судебного следствия установлено, что в июне 2023 года в ночное время суток в г. Щелкино Ленинского района подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил административное правонарушение в виде мелкого хулиганства, которое выражалось в оскорблении сотрудника полиции грубой нецензурной бранью. Сотрудник полиции, который находился на месте совершения правонарушения, при исполнении должностных обязанностей потребовал от хулигана прекращения противоправных действий. Хулиган остался недовольным законными действиями сотрудника полиции и укусил его зубами в область правого предплечья, таким образом причинив телесное повреждение в виде ссадины предплечья, — отмечают в пресс-службе суда. 

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал.

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Суд квалифицировал действия подсудимого как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей человека, чем совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.318 УК РФ.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

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