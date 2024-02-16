В Крыму мужчины чаще будут продлевать отдых на 23 февраля отпусками и отгулами

12% горожан возьмут отпуска и отгулы, чтобы продлить отдых на День защитника Отечества. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

59% крымчан не планируют брать отпуска и отгулы, чтобы продлить дни отдыха в честь 23 февраля. Хотят оформить отпуска и отгулы 12% работающих, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Желающих увеличить время отдыха среди мужчин чуть больше, чем среди женщин: 14 и 11% соответственно. Горожане до 34 лет будут брать отпуска и отгулы немного чаще, чем те, кто старше (15 и 10%).

Время проведения: 2—14 февраля 2024 года