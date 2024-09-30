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В Крыму мужчины чаще проявляют инициативу в любви, а женщины – в браке
фото: pikist.com

В Крыму мужчины чаще проявляют инициативу в любви, а женщины – в браке

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 30.09.2024

Женщины реже проявляют инициативу в начале отношений, зато чаще предлагают вступить в брак. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Крыма, состоящие в браке или отношениях.

Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 66% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 10% мужчин, что предложила встречаться — 8%, что форсировала свадьбу — 19%. Женский взгляд на отношения: о том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 54% жительниц Крыма, романтических отношений — 57%, свадьбы — 60%. Сами пригласили на свидание своего парня 15%, предложили встречаться — 13%, настояли на свадьбе — 21%, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, чаще мужчин, находящихся в незарегистрированном союзе, считают себя инициаторами первого свидания и начала отношений. Среди состоящих в браке больше тех жительниц Крыма, кто однажды предложил своему мужчине встречаться, а потом поставил вопрос ребром: свадьба или разрыв отношений.

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Опрос работающих в разнополых коллективах показал: мужчины уверены, что сильный пол чаще проявляет инициативу в работе (61%), женщины не согласны — по их мнению, они более инициативны (53%), однако если среди мужчин готовых признать более инициативными противоположный пол только 13%, то среди женщин 26% считают, что первенство в этом вопросе — за мужчинами.

Время проведения: 20—26 сентября 2024 года

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