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В у мужчины правом на отпуск пользуются реже
Фото: pxhere.com

В Крыму мужчины правом на отпуск пользуются реже

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:21 15.03.2024

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономического населения из Крыма.

9% крымчан ходили в отпуск более 2 лет назад, еще 10% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы (хотя стаж работы это позволяет). Мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали более двух лет назад 12% мужчин и 7% женщин, ни разу не уходили в отпуска 12 и 8% соответственно.

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У 91% горожан уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Виноватыми ощущают себя лишь 3%. Мужчины — чуть чаще женщин (4 и 2% соответственно). Респонденты до 34 лет — немного чаще тех, кто старше. Переживаниями по поводу ухода в отпуск чаще делились руководящие работники, инженеры, врачи и медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие.

Время проведения: 8—13 марта 2024 года

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