В Крыму на 20 мая прогнозируют ливни с грозами и шквальный ветер

Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели в Крым ворвется долгожданное лето. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, во вторник природа покажет суровый нрав – дожди накроют почти весь полуостров, местами ожидаются грозы. Юго-западный ветер сменится северо-западным , а порывы достигнут 25-27 м/с.

Ночью +10…+14, в Симферополе – около +12. Днем всего +12…+17 градусов. В столице Крыма – не выше +14, – добавила эксперт.

Но уже 21 мая ситуация кардинально изменится. Любецкая прогнозирует, что осадки прекратятся, ветер стихнет до 9-14 м/с, а столбики термометров начнут стремительно расти. Днем температура поднимется до 23 градусов тепла, в Симферополе – до 19.

22 мая снова сухо, без осадков, ветер уже юго-восточный, умеренный. Ночью 8-13 тепла, в Симферополе +9. Днем +20… +25, в Симферополе +22″, – уточнила начальник крымского гидрометцентра.