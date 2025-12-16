Прямо сейчас:
В Крыму на Ай-Петри - снег
фото: © ФГБУ "Заповедный Крым"

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 16.12.2025

На горной вершине Ай-Петри в Крыму высота снежного покрова достигает трех сантиметров. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Крымском гидрометцентре.

Высота снежного покрова в горах: на Ай-Петри три сантиметра, а на Ангарском перевале — до одного сантиметра, — рассказал дежурный синоптик.

В ближайшее время осадков не ожидается, уточнили в гидрометцентре.

Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал в эфире радио «Спутник в Крыму», что погода на текущей неделе будет крайне неустойчивой. 13 декабря настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. Видео зимних заснеженных пейзажей опубликовал Туристический центр Ай-Петри.

источник: РИА Новости Крым 

