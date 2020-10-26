В Крыму на «дистанционке» — 2 382 ученика

В министерстве бразования, науки и молодежи РК уточнили данные по количеству школьников, находящихся а дистанционном обучении. Отметим, что на карантине в Крыму уже две школы (одна — №4 в Феодосии, о ней известно давно, а вторая?), 81 школьный класс и одна группа в учреждении среднего профессионального образования переведены на «дистанционку».

По COVID-19 – 70, по ОРВИ – 11. Всего на дистанционном обучении находятся 2 382 ученика, — уточнили в министерстве.

По состоянию на 21 октября в Крыму было 1 988 обучающихся «дистанционно» (вынужденно).

По-прежнему, на карантине 9 детсадовских групп (7 – по ситуации с ОРВИ).

По материалам РИА Новости Крым.