В Крыму на дополнительную поддержку бизнеса выделили почти 4 миллиарда рублей

Госсоветом Республики Крым одобрил закон «О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». В соответствии с этим законом в Крыму будут осуществляться выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) за апрель и май организациям и индивидуальным предпринимателям, в том числе, не имеющим наемных работников. Общая сумма поддержки составит порядка 3,8 миллиардов рублей.

Напомним условия для получения поддержки:

1) Регистрация, постановка на учет в налоговом органе и осуществление деятельности на территории Республики Крым до 1 января 2020 года.

2) Основной вид деятельности получателя относится к видам деятельности, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверждённым Советом министров Республики Крым.

3) Получатель на момент подачи заявки не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства.

4) Сохранение количества работников получателя на уровне не менее

90 процентов к количеству работников в марте 2020 года.

5) Получатель не является получателем субсидии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 576.

6) Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц превышает 50%.

7) Получатель обязуется не ликвидироваться до 1 января 2021 года.

8) Получатель меры поддержки обязуется уплатить налог на доходы физических лиц за период, в течение которого предоставляется субсидия, не менее 13% от суммы полученной меры поддержки.

Как уточнили в Совмине РК, заявки на получение меры поддержки принимаются налоговым органом по месту регистрации организации или индивидуального предпринимателя. Прием заявок начинается 29 июня 2020 года. Список предприятий – получателей мер поддержки будет размещен на сайте минэкономразвития Республики Крым.