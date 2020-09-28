В Крыму на два последних дня сентября объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Республике Крым объявляет обнародовало штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с выходом Балканского циклона во второй половине дня 29 сентября, в течении суток 30 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с, — говорится в сообщении.

Спасатели подчеркивают:

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

ГУ МЧС по РК рекомендует соблюдать меры безопасности:

— воздержитесь от выхода на улицу в непогоду. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не включайте электроприборы;

— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;

— держитесь подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков;

— не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, так как они могут оказаться в зоне подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

— находясь в автомобиле, прекратите движение, не прибегая к экстренному торможению. Включите аварийные огни и переждите непогоду;

— ограничить выход в горнолесную местность;

— судоводителям и любителям рыбной ловли воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

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