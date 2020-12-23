В Крыму на единый номер «112» поступило свыше 813 тысяч звонков

В ГКУ РК «Безопасный регион» подвели итоги служебной деятельности учреждения за 2020 год:

Так, по данным на 17 декабря, с начала 2020 года на единый номер «112» поступило 813 432 вызова. Из них отказ от вызова, ошибочный – 631 787, детская шалость – 3 179, консультация – 9 877, тестовый вызов – 2 111, переведено на ДДС/ЕДДС – 166 478 вызовов, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

По словам Сергея Шахова, в течение 2020 года была обеспечена круглосуточная опытная эксплуатация Системы-112 на всей территории Республики Крым. Система, говорят в ведомстве, была успешно аттестована по требованиям безопасности информации с получением положительных заключений регуляторов в данной области – ФСБ и ФСТЭК России.

Специалистами Отдела информационно-коммуникационных систем и защиты информации ГКУ РК «Безопасный регион» проводились выездные практические занятия в муниципальных образованиях Республики Крым по обучению диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб «101», «102» и «103» навыкам работы со специализированным программным обеспечением «ИСТОК-СМ».

В свою очередь, Отдел автоматизированной системы централизованного оповещения ГКУ РК «Безопасный регион» в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проводил опытную эксплуатацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Республики Крым на новой элементной базе. В соответствии с Актом о вводе в постоянную эксплуатацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Республики Крым, с 1 июня 2020 года проводится постоянная эксплуатация. Кроме того, обеспечены регулярные тестирования и проверка системы оповещения в муниципальных образованиях Республики Крым, участие в командно-штабных учениях и тренировках по гражданской обороне.

По словам министра, работники всех структурных подразделений ГКУ РК «Безопасный регион» постоянно и своевременно совершенствуют свой профессиональный уровень и навыки, проходя соответствующее обучение по различным профильным программам согласно направлениям их основной деятельности.

В целом, коллектив ГКУ РК «Безопасный регион» показал высокий уровень готовности, достаточную работоспособность и стремление выполнять уставные задачи на должном уровне, — подчеркивает Сергей Шахов.

Напомним, Государственная Дума приняла закон, который вводит по всей стране единый номер вызова экстренных служб – «112». Эта инициатива позволит обеспечить работу единого номера вызова экстренных оперативных служб – «112» по всей стране.