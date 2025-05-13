В Крыму — на единый номер экстренных вызовов 112 — в апреле поступило 64 436 вызовов

Из них на номер 101 переведено 1 164 вызова. Ещё 7 524 звонившим потребовалась помощь полиции. На номер 103 переадресовано 8 330 вызовов, а на номер 104 — 603 вызова.
427 вызовов попали в категорию «Детская шалость».
МЧС Республики Крым напоминает о том, что вызов по номеру 112 можно выполнить, находясь вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без Sim -карты в телефоне.
источник: пресс-служба МЧС Крыма
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