В Крыму — на единый номер экстренных вызовов 112 — в апреле поступило 64 436 вызовов

427 вызовов попали в категорию «Детская шалость».

МЧС Республики Крым напоминает о том, что вызов по номеру 112 можно выполнить, находясь вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без Sim -карты в телефоне.

источник: пресс-служба МЧС Крыма