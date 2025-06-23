В Крыму на этой неделе будет жара до 32 градусов

С понедельника Крым окажется под устойчивым влиянием антициклона. Ночные температуры поднимутся до +10… +16, а днем воздух прогреется до +25 градусов.

Это уже сигнал тому, что температура начинает медленно, но верно возвращаться в рамки климатической нормы. Это будут только цветочки, ягодки впереди, поскольку антициклон будет усиливаться, будет раскидывать свои крылья. Практически распространять свое влияние на большую часть юга нашей страны, – отметил эксперт.

И это будет заметно по столбикам термометра уже во вторник. Градусы постепенно начнут двигаться вверх: ночью от 11 до 16 выше нуля, днем – до +29. Как сказал Тишковец, «погода будет миллион на миллион», малооблачно и никаких осадков.

В среду температура начнет по чуть-чуть превышать норму. Ночью термометры будут показывать от 13 до 18 градусов, а днем разогреются до +25… +30.

Во второй половине недели эксперт прогнозирует потепление в ночное время суток. До +15… +20, а днем жара усилится.

Днем наступит 30-градусное тепло или жара, уж по себе судите, но, тем не менее, думаю, что к выходным это будет +27… +32, как минимум, а может быть, даже на градус другой теплее, – радует крымчан Тишковец.

Прогноз на конец июня и июль также благоприятный. Средняя температура в июле в Крыму будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Осадков ожидается меньше обычного – возможен недобор до 30%.

источник: РИА Новости Крым