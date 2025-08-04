В Крыму на этой неделе до +37, но будут грозовые дожди

В понедельник ночью ожидается от 19 до 24 градусов выше нуля, а днем до +29…+34. Ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. По всему побережью полуострова ожидаются дожди с грозами.

Во вторник и среду без осадков, синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов ночью, а днем столбики термометров поднимутся до +30…+35. Ветер северо-восточный 5-13 метров в секунду, местами порывы до 16 м/с.

В четверг и пятницу на полуострове снова ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18…+25 градусов, днем +32…+37. Северо-восточный ветер 7-12 метров в секунду, порывы усилятся до 20 метров в секунду.

источник: РИА Новости Крым