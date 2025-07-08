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В Крыму на этой неделе обещают аномальную жару
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму на этой неделе обещают аномальную жару

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 08.07.2025

В Крыму в ближайшие дни ожидается температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

С 8 по 12 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +33… +38 градусов, — говорится в сообщении.

Во вторник, 8 июля, в Симферополе ночью ожидается +17…+19, днем – 34-36 градусов, без осадков. В Севастополе ночные температуры достигнут 19-21 градуса, днем будет +31…+33.

В Крыму введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено разведение открытого огня на природе, в том числе приготовление пищи в экосистемах, пал сухой травы, складирование сухих веток на участке, проведение огнеопасных работ.

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Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что наступившая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. При этом он отметил, что затяжных дождей в Крыму пока не предвидится.

Как рассказала РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.

источник: РИА Новости Крым 

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