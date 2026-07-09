В Крыму на фоне проблем с бензином появились «топливные тайники»

В Крыму на фоне дефицита топлива появились «топливные тайники», к их созданию могут привлекать несовершеннолетних. Об этом рассказал специалист по работе с молодежью АНО «Дом Молодежи» Мурат Сейтхалилов в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

Сейчас наболевшая тема – топливо. Много людей попадают в неприятные истории, схемы. Это касается и несовершеннолетних, — рассказал Сейтхалилов.

Он отметил, что подростки катаются на мопедах, для которых тоже нужно топливо. На АЗС их не заправляют, поэтому подростки идут в социальные сети к перекупщикам. Там несовершеннолетних могут обмануть, требуя предоплату, или же завербовать, предлагая бензин за выполнение каких-то действий.

Например, сейчас распространено делать «топливные тайники», к которым привлекают подростков… Закапывают канистры, а покупатели потом ищут… И таких схем много, групп много, — отметил Сейтхалилов.

За это, как и за любое другое нарушение, грозит ответственность. Специалист подчеркнул, что родителям нужно уделять больше внимания детям, налаживать с ними доверительные отношения, чтобы вовремя предупредить неприятности.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.

Позже глава государства поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

источник: РИА Новости Крым

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