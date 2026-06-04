В Крыму на горе Клементьева создадут центр развития малой авиации

В крымском поселке Коктебель на горе Клементьева планируется строительство Центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, объем инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей. Меморандум о реализации инвестпроекта подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма.
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.
Подписан меморандум о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта «Центр развития малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева». Объем инвестиций – не менее 1 миллиарда рублей, – говорится в сообщении.
Также на ПМЭФ правительство Крыма подписало с инвестором меморандум о строительстве мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций оценивается в 8 миллиардов рублей.
Кроме того, власти республики заключили еще два меморандума с компаниями – о создании современной туристической инфраструктуры, повышении качества отдыха и увеличение турпотока (объем инвестиций порядка 22 миллиардов рублей) и о создание крупного паркового комплекса «Крым Наш Парк» (объем инвестиций не менее 120 миллиардов рублей).
Накануне крымская делегация на ПМЭФ заключила меморандумы о строительстве мультиформатного рекреационного комплекса в Коктебеле, комплексном развитии территории микрорайона «Заводское» в Симферопольском районе и комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района.
СПРАВКА: Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
источник: РИА Новости Крым
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