Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму на горе Клементьева создадут центр развития малой авиации
Новости Республики
В Крыму на горе Клементьева создадут центр развития малой авиации
фото: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

В Крыму на горе Клементьева создадут центр развития малой авиации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:29 04.06.2026

В крымском поселке Коктебель на горе Клементьева планируется строительство Центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, объем инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей. Меморандум о реализации инвестпроекта подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма.

Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.

Подписан меморандум о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта «Центр развития малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева». Объем инвестиций – не менее 1 миллиарда рублей, – говорится в сообщении.

Также на ПМЭФ правительство Крыма подписало с инвестором меморандум о строительстве мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций оценивается в 8 миллиардов рублей.

Кроме того, власти республики заключили еще два меморандума с компаниями – о создании современной туристической инфраструктуры, повышении качества отдыха и увеличение турпотока (объем инвестиций порядка 22 миллиардов рублей) и о создание крупного паркового комплекса «Крым Наш Парк» (объем инвестиций не менее 120 миллиардов рублей).

Узнайте больше:  3 июня – День Елены-Леносейки. Лапоть - на огород!

Накануне крымская делегация на ПМЭФ заключила меморандумы о строительстве мультиформатного рекреационного комплекса в Коктебеле, комплексном развитии территории микрорайона «Заводское» в Симферопольском районе и комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района.

СПРАВКА: Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 114

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.