В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты 42 школы и восемь детсадов

С конца февраля — за две последние недели — мы начали фиксировать значительный прирост по всем административным территориям республики. Традиционно наивысшая заболеваемость фиксируется в наших крупных регионах — Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Бахчисарайский район, — рассказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети «Вконтакте».

По ее словам, ситуация по заболеваемости ОРВИ в этом году несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций в Крыму фиксируется один — февральский. При этом сейчас около 40% заболевших — это дети, в основном — школьники.

Порядка 42 школ было закрыто полностью на начало недели. И восемь закрытых дошкольных учреждений. Есть порядка 800 закрытых классов в целом по региону. Но ситуация постоянно меняется — мы отслеживаем ситуацию по динамике и в каждом конкретном случае принимаются меры по разобщению. Но это не более 6% от общего числа школ закрыты на территории региона, — проинформировала руководитель управления.

Она напомнила, что учреждения образования закрываются, если 20% учеников отсутствуют на занятиях по причине заболевания. Минимальный период, на который закрываются школы, — семь дней. При этом родители должны понимать, что разобщение детей в такой ситуации должно происходить и вне школы: отпускать детей на детские площадки или на кружковые занятия в карантинный период тоже не стоит.

В понедельник пресс-служба Роспотребнадзора по региону сообщала о 18 375 заболевших в Крыму. В Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек.

В Ялте из-за роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом не учатся дети 42 классов, на карантин полностью закрыты две школы, а также 11 групп в детских садах, сообщили в администрации

В Феодосии в связи с ростом ОРВИ закрыта школа №17, а также несколько классов в шести школах.

В Керчи, по словам замглавы администрации Ирины Ивановой, на данный момент закрыто три школы. Дети учатся дистанционно в онлайн формате. Программу не сокращают. Решение по каникулам будет принято ближе к концу марта.

Специалисты отмечают, что заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии. Также, отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.

источник: РИА Новости Крым