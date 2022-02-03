В Крыму на карантине 33 школы и один детский сад

В Крыму из-за осложнения эпидемиологической ситуации на дистанционную форму обучения переведены 33 школы и один детский сад. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на республиканское министерство образования.

На сегодняшний день на дистанционную форму обучения переведены 33 общеобразовательных учреждения, из которых 12 из-за заболеваемости коронавирусом, 21 – по ОРВИ. Кроме того, на дистанционном обучении 515 классов из 173 школ. 180 из-за коронавируса и 335 по ОРВИ, – говорится в сообщении.

Еще на «дистанте» шесть групп из трех учреждений средне-профессионального образования.

Также, закрыт один детский сад и еще 70 дошкольных групп. 27 по ситуации с коронавирусом и 43 из-за ОРВИ.

В администрации Симферополя уточнили ситуацию с карантинов крымской столице.

Во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях соблюдаются рекомендуемые противоковидные нормы. Педагогический состав и сотрудники пищеблока в обязательном порядке соблюдают масочный режим. На местах обязательно наличие рецеркуляторов и дезинфецирующих средств – антисептиков. Обработка помещений проводится ежедневно несколько раз в плановом порядке, — отметили в администрации Симферополя.

На сегодняшний день всего в городе закрыто 7 школ, из которых 5 — № 12,17, 23,34,42 — переведены на дистанционное обучение, а 2 — закрыты на карантин. В двух симферопольских детсадах (№№ 15 и 73) закрыто по одной группе.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!