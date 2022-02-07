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В Крыму на карантине и «дистанте» 38 школ и один детский сад
Фото: Учительская газета

В Крыму на карантине и «дистанте» 38 школ и один детский сад

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:18 07.02.2022

Уже 38 школ в Крыму переведены на дистанционную форму обучения из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом со ссылкой на республиканское министерство образования сообщает РИА Новости Крым.

На дистанционную форму обучения переведены 38 школ, из которых пять по COVID-19, 33 по ОРВИ. Кроме того, учащиеся 432 классов в 126 общеобразовательных организациях переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, из них 73 класса в 37 школах по коронавирусу и 359 классов в 89 школах по ОРВИ, — говорится в сообщении.

Кроме того, закрыть пришлось один детский сад и 59 дошкольных групп, из которых 15 по COVID-19, 44 по ОРВИ.

Студенты 1-й группы 1-го учреждения среднего профессионального образования переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, — отметили в минобразования РК.

 

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