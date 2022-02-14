В Крыму на карантине и «дистанте» девять школ. Две из них – в Симферополе

По информации республиканского министерства образования, в Крыму 9 школ закрыты на карантин. Причиной в одном из случаев стал коронавирус, в остальных — ОРВИ.

Девять школ, одна из них по COVID-19 и восемь по ОРВИ. Также переведены на дистанционное обучение 206 классов в 67 общеобразовательных организациях. Из них четыре класса в четырех школах из-за коронавирусной инфекции и 202 класса в 63 школах из-за ОРВИ, — рассказали в пресс-службе министерства образования РК.

Кроме того, на карантин закрыты два детских сада и 46 дошкольных групп (все по ОРВИ).

В Симферополе из-за ОРВИ закрыты две школы – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» и МБОУ «СОШ-детский сад» №36.

По отдельным образовательным учреждениям на карантин закрыты 31 класс, общей численностью учащихся 921 человек. В детских садах, в связи с увеличением количества заболевших ОРВИ, на карантин закрыты 7 групп, общей численностью 173 воспитанника, — отметили в администрации крымской столицы.

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