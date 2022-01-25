В Крыму на карантине уже полторы сотни классов

В Крыму 154 класса перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщает Крым24 со ссылкой на республиканский минобраз.

В школах 154 класса из 91 общеобразовательной организации. 128 классов из-за «ковида», и 26 классов по ОРВИ, — сообщили в министерстве образования Крыма.

Также на «дистанте» находятся 29 дошкольных групп, 18 из которых — из-за новой коронавирусной инфекции, остальные 11 — из-за ОРВИ. Еще на дистанционный формат обучения переведены и студенты восьми групп из шести крымских колледжей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!