В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда

На майские праздники у нас на сегодняшний день забронировано уже 50% номерного фонда. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — плюс 35%, — сказал министр. — Бронируется у нас в том числе уже и бархатный сезон.

По его словам, туристическая отрасль полуострова демонстрирует уверенный рост. В 2024 году Крым зафиксировал увеличение туристического потока на 16% по сравнению с 2023-м. Первый квартал 2025 года также начался продуктивно: отмечен рост на 10% относительно аналогичного периода прошлого года.

Положительная динамика, по словам Ганзия, во многом обусловлена работой крымских гостиниц и отелей: внедрением программ лояльности и динамическим ценообразованием.

Крым активно готовится к проведению курортного сезона, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ведется работа по улучшению логистики и дорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортный отдых для туристов. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в республике нет, подчеркнул Аксенов.

источник: РИА Новости Крым