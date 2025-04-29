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В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда
фото: pikist.com

В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 29.04.2025

В Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

На майские праздники у нас на сегодняшний день забронировано уже 50% номерного фонда. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — плюс 35%, — сказал министр. — Бронируется у нас в том числе уже и бархатный сезон. 

По его словам, туристическая отрасль полуострова демонстрирует уверенный рост. В 2024 году Крым зафиксировал увеличение туристического потока на 16% по сравнению с 2023-м. Первый квартал 2025 года также начался продуктивно: отмечен рост на 10% относительно аналогичного периода прошлого года.

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Положительная динамика, по словам Ганзия, во многом обусловлена работой крымских гостиниц и отелей: внедрением программ лояльности и динамическим ценообразованием.

Крым активно готовится к проведению курортного сезона, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ведется работа по улучшению логистики и дорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортный отдых для туристов. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в республике нет, подчеркнул Аксенов.

источник: РИА Новости Крым

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