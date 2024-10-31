В Крыму на модернизированном советском телескопе открыли более 750 астероидов

Когда в Советском Союзе и вообще в мире научились делать крупные телескопы с диаметрами от 5 м, оказалось, что такие инструменты очень тяжелые, и поэтому нужно придумать какую-то систему для того, чтобы создавать новые поколения более легких телескопов. Иначе работать с ними просто невозможно: трудно наводить на цель, возникает масса проблем с обслуживанием телескопа. Поэтому родилась технология сегментированной оптики: когда мы создаем одно большое зеркало из множества отдельных сегментов. Именно эта технология отрабатывалась на телескопе «Синтез» в 70-е годы и была успешно реализована. Вместе с этим реализовывали более сложные технологии, например, здесь пытались делать технологию адаптивной оптики, но эти эксперименты не были настолько же удачными, — рассказал он.

Эти работы астрофизики проводят на телескопе «Синтез» — советском эксперименте по созданию сегментированной оптики.

Модернизация телескопа

По словам ученого, процесс развития технологии сегментированной оптики приостановился с развалом СССР, а телескоп «Синтез» остался без финансирования, незадействованным в работе. В итоге аппарат законсервировали примерно на 30 лет, пока в 2018 году группа ученых во главе с Назаровым не получила разрешение на модернизацию телескопа. У него было две идеи: создать научный инструмент, способный получать современные научные данные, и отдать дань предкам, советской истории, технологии сегментированной оптики, которая в СССР была реализована одна из первых, а сейчас распространилась по всему миру и применяется во многих приборах.